Токаев уволил еще одного высокопоставленного чиновника
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение об освобождении от должности специального представителя президента РК на комплексе «Байконур» Серика Сулейменова, передает пресс-служба главы государства.
«Распоряжением главы государства Сулейменов Серик Жусипович освобожден от должности специального представителя президента Республики Казахстан на комплексе «Байконур», - говорится в сообщении.
Отметим, что Сулейменов занимал должность специального представителя президента Казахстана на комплексе «Байконур» с апреля 2020 года.