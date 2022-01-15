В Азербайджане в декабре прошлого года индекс потребительских цен на непродовольственные товары составил 100,7 процента по сравнению с предыдущим месяцем, в сравнении с декабрем 2020 года - 107,7 процента, сообщили в Госкомитете по статистике.

Согласно данным ведомства, в декабре 2021 года в Азербайджане рост цен по сравнению с предыдущим месяцем произошел на такие продукты питания, как гречневая крупа, хлеб, мука, макаронные изделия, рис, курятина, говядина и баранина, свежая и замороженная рыба, сгущенное и непастеризованное молоко, сыр, творог, йогурт, сметана, куриные яйца, сливочное и подсолнечное масло, столовый маргарин, гранаты, бананы, яблоки, груши, грецкие орехи, фундук, огурцы, томаты, картофель, лук, чеснок, чечевица, сахар и сахарная пудра, конфеты, чай, кофе и какао-порошок. Снизились цены на апельсины, лимоны, хурму, киви, капусту и морковь.

В декабре прошлого года в Азербайджане зафиксирован рост цен по сравнению с предыдущим месяцем на такие непродовольственные товары, как запчасти для легковых автомобилей, мебель, бытовая техника, электроника, одежда и обувь, снижение - в основном на мобильные телефоны.

Индекс потребительских цен на продукты питания, напитки и табачные изделия в декабре 2021 года вырос на 2,6% по сравнению с предыдущим месяцем и на 15,8% по сравнению с декабрем 2020 года.