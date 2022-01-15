США вывезли в Ирак десятки бензовозов с сирийской нефтью из провинции Хасеке, расположенной на северо-востоке страны, сообщает сирийское информагентство SANA со ссылкой на местные источники.

По данным источников, из Хасеке через погранпереход Аль-Валид американцы переправили на иракскую территорию 60 автоцистерн, в которых перевозили "незаконно добытую" сирийскую нефть. Отмечается, что колонну сопровождали шесть бронированных машин.

Помимо нефти, американские силы переправили десятки единиц военной техники. Колонна направлялась в сторону американской базы, расположенной на севере Ирака.