На вопросы haqqin . az отвечает начальник отдела по контролю за потребительским рынком Государственной службы по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком Эльнур Багиров.

Что должны предпринять государственные органы для регулирования и смягчения негативных ценовых колебаний? Что предпринимает Минэкономики в борьбе с правонарушениями, манипуляциями и спекуляциями на рынке?

К примеру, только за последние несколько дней цена 400-граммового нарезного хлеба «Зиряли» хлебозавода «Чорекчи» выросла до 50 процентов. В маркетах за последние 15 дней тендир-чорек, который продавался по 60 гяпик, теперь предлагают за 1 манат, а «лезгинский хлеб», который также стоил 60 гяпик, продают за 90 гяпиков.

Некоторое время назад репортерская группа haqqin.az в ходе мониторинга в маркетах Баку обнаружила , что почти все разновидности хлебных изделий, кроме традиционного «заводского» хлеба, подорожали до 50 процентов.

- Мы хотели бы вновь вернуться к недавнему резонансному событию - росту цен на муку, хлеб и хлебобулочные изделия. Неужели не оставалось возможностей для сдерживания повышения цен на основной продукт питания и какие меры принимаются правительством для смягчения негативных ценовых колебаний?

- Действительно, в Азербайджане с начала 2022 года наблюдается рост цен на муку и, соответственно, на хлеб. В первую очередь следует отметить, что цены на эти категории продуктов не регулируются государством посредством Тарифного совета, а формируются, как принято в свободных экономиках, за счет спроса и предложения. Надо заметить, что цена на традиционный "заводской" хлеб в нашей стране не менялась с января 2016 года.

Текущее повышение цен на внутреннем рынке напрямую связано с процессами на мировых продовольственных рынках, в том числе в Российской Федерации, которая является основным (и наиболее доступным по цене) импортером этого сельскохозяйственного продукта для нашей страны. Вследствие пандемии COVID-19 цены на многие продукты питания в мире резко возросли, в частности произошёл рекордный рост стоимости пшеницы на мировом рынке.

В этой связи важно отметить те меры, которые предпринимаются нашим правительством для смягчения негативных ценовых колебаний. Это, прежде всего, использование долгосрочного механизма субсидирования цены на муку на протяжении 11 месяцев 2021-го года и освобождение от НДС импорта и продажи пшеницы, а также производства и продажи муки и хлеба, которые действуют до 2024-го года.

По сравнению с 2019-м годом цена на пшеницу возросла на 59% и, конечно же, в этих условиях, возникла необходимость в создании более устойчивого ценового механизма на муку и хлеб, а именно формирование цены на основе спроса и предложения. Таким образом, мы наблюдаем неизбежный рост цен на эти продукты с января 2022-го года, но, учитывая, что хлеб является одним из основных продуктов питания для наших потребителей, Государственная служба по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана провела ряд встреч с ключевыми производителями муки и традиционного “заводского” хлеба во избежание спекулятивного и необоснованного роста цен на рынке. Эти встречи помогли нам понять точку зрения предпринимателей и, самое важное, сформировать определенные ценовые и качественные критерии для муки и “заводского” хлеба, потребление которого преобладает среди хлебобулочных изделий в нашей стране. Таким образом, буханка весом в 500 грамм стоит 50 гяпик, буханка весом в 650 грамм продается по цене 65 гяпик, а оптовая цена мешка муки весом в 50 килограмм от производителей не превышает 35,90 манатов.

В результате подобных проактивных действий, мы смогли отрегулировать и взять под контроль ситуацию на рынке. Наши ежедневные мониторинги рынка показывают полнейшее соответствие данной продукции сформированным ценам и весу со стороны производителей муки и “заводского” хлеба, а также субъектов розничной торговли. Несмотря на это, мы призываем общественность - будьте бдительны и в случае нарушений в весе или цене “заводского” хлеба немедленно информируйте нашу службу по телефону (+994 12) 599-76-00 и адресу электронной почты [email protected]

Мы также регулярно информируем общественность об оптовых ценах на муку посредством официального сайта по ссылке (https://competition.gov.az/az/page/melumat-merkezi/faydali/un-topdansatish), на котором опубликованы оптовые цены на муку, варьирующие в пределах 35,20 - 35,90 манатов, а также регулярно обновляется список производителей и оптовых продавцов муки.

- Поступали ли в вашу службу жалобы по поводу цены или веса “заводского” хлеба?

- Да, с начала 2022 года мы получили всего 28 обращений от потребителей из Баку и регионов касательно веса или цены на хлеб, которые находятся в стадии разбирательства.

- Получается, что вы взяли под контроль ситуацию с “заводским” хлебом и оптовыми ценами на муку, но наши потребители не только “заводским” хлебом живы… Не исключаете ли вы возможность правонарушений в других категориях хлебных изделий?

- Вы абсолютно правы, на азербайджанском рынке продается большой ассортимент хлеба в широком ценовом диапазоне - от 40 гяпик до 10 манатов. Как видите - большой выбор для потребителей с разными предпочтениями и покупательной способностью. В этом контексте надо отметить, что на нашем рынке также имеется большое количество игроков, только крупных и средних производителей «заводского» хлеба насчитывается порядка десяти, не считая мелких производителей. В мировой практике антимонопольных служб такие факторы, а именно наличие большого количества игроков и широкий спектр продукции на прилавках, предлагаемой по разной цене, является наглядным индикатором высокой конкурентноспособности того или иного сектора экономики.

В условиях ценовых колебаний возможны случаи злоупотреблений антимонопольного законодательства со стороны предпринимателей, а именно необоснованное повышение цен доминантными игроками, картельные соглашения по ценам и ограничение конкуренции. Во избежание таких случаев наша служба очень внимательно следит за происходящим на рынке, в частности по всем категориям хлебобулочных изделий. Хочу проинформировать вас, что наша служба уже адресовала ряду предпринимателей, оперирующих в сфере производства и розничной продажи хлебобулочных изделий, письменные запросы в рамках действующего антимонопольного законодательства и не потерпит правонарушений в этой связи. Отмечу, что в нашем распоряжении также предусмотрены более жесткие превентивные меры в рамках законодательства, вплоть до проверок на местах, которые позволяют службе выполнять наши функции в полной мере.

Естественно, мы прекрасно осознаем право каждого предпринимателя самостоятельно осуществлять ценовую политику в условиях рыночной экономики, но также призываем субъекты рынка подходить к этим вопросам очень взвешенно и сбалансированно, учитывая интересы наших граждан и не нарушая антимонопольное законодательство.

- Какой вы видите роль журналистов и в целом средств массовой информации в разрешении непростых задач, которые стоят перед вашей службой в контексте ценовых колебаний на муку и хлеб?

- Одним из приоритетов нашей службы и в целом Министерства экономики Азербайджана является открытость и желание вести конструктивный диалог с журналистами. Мы призываем средства массовой информации к сотрудничеству, так как нашей общей целью является защита прав и интересов наших сограждан. В Госслужбе функционирует специальный отдел по работе с обращениями граждан и каждый запрос внимательно изучается нашими сотрудниками, что занимает определенное время для принятия объективного решения. Мы призываем общественность информировать нашу службу обо всех правонарушениях, с которыми они сталкиваются на потребительском рынке.

Недавнее интервью многоуважаемого господина президента ведущим телевизионным каналам страны и его слова о роли медиа в осуществлении общественного надзора являются для нашей службы дополнительным стимулом и очень четким призывом к действию в вопросах общения с журналистами.

В работе со СМИ мы стараемся оперативно реагировать на их обращения и в максимально короткие сроки отвечать на запросы. Убеждены, что только благодаря взаимному сотрудничеству и доведению объективной информации до общественности возможно предотвратить дезинформирование граждан и нагнетание напряженности в обществе.

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