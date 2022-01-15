В Грузии планируют снизить цены на лекарства благодаря Турции

Высококачественные лекарства, соответствующие GMP стандарту (Надлежащая производственная практика), c 17 января будут импортировать в Грузию из Турции, сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 17 января в ходе заседания правительства.

«Как и было обещано, сегодня мы подписали постановление правительства. Соответственно, турецкий рынок уже открыт, и из Турции будут импортироваться высококачественные лекарства, соответствующие стандартам GMP. Как вы знаете, я открыто говорил об этом. Между ценами ощутимая разница», - сказал грузинский премьер.

По словам премьера, если, к слову, в Грузии лекарство стоит десять лари (около трех долларов), то в Турции его можно приобрести за два-три лари: «Это значительно и быстро снизит цены на лекарства в Грузии».