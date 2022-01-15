Руководство Еврокомиссии и Международного энергетического агентства (IEA) не планирует ослаблять давление на российскую энергетическую компанию «Газпром» и готовит скоординированную атаку, чтобы вынудить ее изменить поведение на рынке. Об этом пишет американское издание Politico.

По данным издания, между «Газпромом» и официальным Брюсселем все еще остаются крайне напряженные отношения. Несмотря на то, что российская компания настаивает на том, что полностью исполняет свои контрактные обязательства, Еврокомиссия и МЭА приписывают ей создание искусственного дефицита газа в Европе. Помимо этого Евросоюз продолжает настаивать на том, что Москва искусственно завышает спрос на газ.

По этой причине, по информации Politico, европейские власти готовят удар по «Газпрому» сразу в нескольких направлениях. Согласно данным, Еврокомиссия и IEA собираются возбудить против газового гиганта дело о нарушении антимонопольного законодательства и блокировать запуск газопровода «Северный поток-2».