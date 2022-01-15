В Азербайджане представителям уязвимых групп населения помогут создать малый бизнес

В рамках проекта поддержки занятости в Азербайджане, реализуемого совместно Министерством труда и социальной защиты населения и Всемирным банком, лица из уязвимых групп обеспечиваются активами и для них создаются малые предприятия. Об этом говорилось в ходе встречи в министерстве с делегацией Всемирного банка.

В пресс-службе ведомства сообщили, что заместитель министра труда и социальной защиты Анар Алиев отметил, что проект направлен на расширение программы самозанятости на основе передового опыта и поддержку безработных в создании возможностей для малого бизнеса на основе самозанятости.