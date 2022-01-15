В Азербайджане представителям уязвимых групп населения помогут создать малый бизнес
В рамках проекта поддержки занятости в Азербайджане, реализуемого совместно Министерством труда и социальной защиты населения и Всемирным банком, лица из уязвимых групп обеспечиваются активами и для них создаются малые предприятия. Об этом говорилось в ходе встречи в министерстве с делегацией Всемирного банка.
В пресс-службе ведомства сообщили, что заместитель министра труда и социальной защиты Анар Алиев отметил, что проект направлен на расширение программы самозанятости на основе передового опыта и поддержку безработных в создании возможностей для малого бизнеса на основе самозанятости.
Проект охватит 22 тысячи безработных и предоставит им возможности для создания малого бизнеса. Для привлеченных к проекту граждан на начальном этапе организуются бизнес-тренинги, а лицам, защитившим бизнес-планы в процессе оценивания, предоставляется оборудование в сфере производства и обслуживания. 3550 человек уже защитили свои бизнес-планы, процесс обеспечения их активами уже стартовал и будет продолжен в ближайший период.
Значительную часть участников проекта составляют ветераны войны, члены семей шехидов, а также члены малообеспеченных семей.
В ходе встречи выслушаны мнения главы представительства Всемирного банка Сары Майкл, главного специалиста по социальной защите Мирей Овадии, главного экономиста Сирмы Демир Шекер и других, а также обсуждены ход реализации проекта поддержки занятости и предстоящие задачи.