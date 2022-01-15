Поставки оружия в Украину: Германия подтвердила свою позицию

Как передает УНИАН, об этом федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

"Поэтому то, что было сказано две недели назад и несколько месяцев назад, я не меняю. И это не зависит от того, куда я еду, поскольку позиция правительства Германии относительно поставок оружия ввиду соответствующей политики экспорта оружия известна, и это тоже закреплено в нашей истории", - сказала Бербок.

Немецкий министр отметила, что обсудила этот вопрос сегодня с Кулебой.

"И что касается нашей исторической ответственности, я хотела бы сказать, что вклад Германии в поддержку Украины, безопасность Украины и прежде всего в сотрудничество, достаточно широк, многосторонний. Мы поддерживали Украину в вопросе лечения украинских военных в Германии, в Берлине. Мы помогли установить передвижной военный лазарет. Мы будем делать все для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации этого кризиса и использовать все дипломатические возможности и эффективные рычаги для этого, для поддержки Украины", - сказала Бербок.

Она напомнила, что Украина имеет единодушную поддержку со стороны Евросоюза, НАТО и стран "Большой семерки".

"По поводу того, что дальнейшая агрессия будет иметь большую цену для России, - политическую, экономическую и практическую. И об этом мы говорим вполне серьезно", - сказала глава МИД Германии.