Чиновники, оглянитесь: миллионы проходят мимо бюджета... и в Иран, Дагестан, Турцию

Мурад Самедов, автор haqqin.az 18:22

На днях haqqin.az писал о повышении тарифов на железнодорожные грузоперевозки, что вызвано тем, что ЗАО «Азербайджанские железные дороги» отменило скидки для крупных местных производителей. Правда, позднее руководство АЖД пролонгировало их действие, но было понятно, что это временная мера… Как известно, тарифы на грузоперевозки, являющиеся кровеносными сосудами мировой экономики, растут во всем мире. Эксперты объясняют это последствиями пандемии коронавируса и энергетическим кризисом, вызвавшим резкое подорожание топлива и электроэнергии.

Традиционно наиболее выгодным с точки зрения экономики средством грузоперевозок всегда считалось железнодорожное сообщение, хотя по скорости доставки товаров оно значительно уступает автотранспорту. И вот теперь рост железнодорожных тарифов может заставить экспортеров пересмотреть свое отношение к автомобильным грузоперевозкам. Haqqin.az уже отмечал, что открытие в регионе Южного Кавказа транспортных коммуникаций, в частности Зангезурского коридора, сулит Азербайджану заманчивые экономические перспективы. По мнению экспертов, при благоприятном развитии событий наша страна в течение нескольких лет может превратиться в региональный транзитный хаб и, что называется, слезть с «нефтяной иглы». Однако ситуация требует от правительства страны оперативного решения ряда жизненно важных задач. Помимо восстановления дорожной инфраструктуры на освобожденных территориях, Азербайджану в преддверии резкого увеличения объема грузопотоков необходимо решить целый ряд проблем, накопившихся в этой сфере. Причем решить не только качественно, но и оперативно, чтобы многомиллиардный бизнес в сфере грузовых автоперевозок не достался компаниям других стран – вполне, кстати, вероятная перспектива, учитывая, что в транспортировке грузов через территорию Азербайджана мы наблюдаем сегодня реальное засилье турецких, дагестанских и иранских перевозчиков.

Доля азербайджанских компаний здесь, увы, мизерна. Следует отметить, что грузоперевозки – это одна из самых чувствительных и динамичных сфер экономики. Для её успешного развития необходимы регулярное обновление автопарка, отлаженная работа специализированных гаражей и обслуживающего персонала, а также внедрение более высоких стандартов безопасности на дороге и качества обслуживания. Все это, естественно, требует серьезных инвестиций. Нет сомнений, что открытие транспортных коммуникаций приведет к значительному увеличению автопарка. Компанииям, которые захотят участвовать в весьма прибыльном для себя бизнесе, понадобятся новые грузовики. И вот тут мы видим первую серьёзную препону для наших предпринимателей: в данный момент нет смысла завозить в Азербайджан новые грузовики, поскольку страна не производит для них качественное топливо. Для решения этой проблемы Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) уже начала работы по модернизации НПЗ им. Гейдара Алиева, где с середины этого года планируется начать производство дизельного топлива по стандартам «Евро-5». Вот только поможет ли это решить проблему увеличения национального автопарка грузовиков? В период с 2007 по 2010 годы крупнейшие автомобильные концерны мира выпускали грузовики, работающие на топливе стандарта «Евро-4», до 2012 года выпускались грузовики, которые использовали топливо «Евро-5», а с 2013 года и по настоящее время – «Евро-6». Другими словами, только в середине 2022 года в Азербайджане будет производиться дизельное топливо, которое могут использовать грузовики, выпущенные с заводских конвейеров не позднее 2012 года!

Здесь важно отметить, что абсолютное большинство грузовиков в азербайджанских транспортных компаниях были произведены концерном Mercedes Benz в период с 2001 по 2010 годы. То есть грузовой автопарк страны устарел уже на 10-12 лет. В этой связи вспоминается ситуация, когда еще пару лет назад каждый второй автомобиль на улицах Баку был либо старой «цешкой», либо «ешкой». НО если помнит читатель, проблему устаревшего и экологически далеко не безвредного парка легковых автомобилей удалось решить административными мерами. То есть путем запрета на ввоз в страну старых «Мерседесов». Словом, крупные азербайджанские компании были бы рады приобретать и завозить в страну новые грузовики, но какой в этом смысл, если в стране нет топлива, на котором они могли бы работать? Безусловно, топливо стандарта «Евро-6» можно закупать в других странах, как, к примеру, Азербайджан делает это с премиумным бензином. Но в таком случае цена на дизельное топливо возрастет в разы, а значит автоматически поднимется стоимость грузоперевозок, что в свою очередь приведет к росту цен на продукты в супермаркетах и ощутимо ударит по карману потребителя. Вот и получается, что компании, занимающиеся грузоперевозками, являются сегодня заложниками ситуации: обновлять автопарк по приведенным выше причинам нет смысла, а эксплуатировать старые грузовики с каждым днем становится все сложнее и накладнее. В частности, они уже не могут найти оригинальные запчасти для своих грузовиков, поскольку автоконцерны давно прекратили их выпуск. Приходится покупать контрафактные запчасти китайского производства, которые, как известно, особой прочностью не отличаются. А любая поломка тяжелого автотранспорта на оживленной трассе приводит к многокилометровым пробкам - грузовик не легковушка, его быстро не эвакуируешь.