При каких лидерах Армения большего всего «опустошалась»
В Армении не стихают споры об эмиграции граждан страны за рубеж.
Так, член партии «Гражданский договор» Геворг Папоян рассказал об удручающем положении с эмиграцией и привел статистику покинувших страну. По его мнению, при Роберте Кочаряне страну покинули 285 300 граждан.
News.am, ссылаясь на статистические показатели, подготовил данные об эмиграции граждан Армении за рубеж при всех лидерах страны (три президента и один премьер-министр).
За время президентства Левона Тер-Петросяна, в 1992-1997 гг., страну покинули 586,8 тыс. человек.
За время президентства Роберта Кочаряна, в 1998-2007 гг., Армению покинули 129,3 тыс. человек.
За время президентства Сержа Саргсяна, в 2008-2017 гг., Армению покинули 372,8 тыс. человек.
Никол Пашинян руководит Арменией с 2018 года. Однако и при нем заметны колоссальные темпы эмиграции. Так, в 2018 году разница между покинувшими страну и прибывшими составила – 18,286, в 2019 году –- 15,400 человек. Если в 2020 году, в связи с ограничениями коронавируса и войной, выезд из страны был с жесткими ограничениями, то итоги 2021 года пока полностью не подведены, однако только в январе-сентябре из страны уехало 103 тысячи человек.