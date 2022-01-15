При каких лидерах Армения большего всего «опустошалась»

В Армении не стихают споры об эмиграции граждан страны за рубеж.

Так, член партии «Гражданский договор» Геворг Папоян рассказал об удручающем положении с эмиграцией и привел статистику покинувших страну. По его мнению, при Роберте Кочаряне страну покинули 285 300 граждан.

News.am, ссылаясь на статистические показатели, подготовил данные об эмиграции граждан Армении за рубеж при всех лидерах страны (три президента и один премьер-министр).