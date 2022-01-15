В Баку увеличилось количество автобусных маршрутов

В первые десять дней 2022 года в транспортной системе Баку был реализован ряд проектов. На основании поступивших обращений граждан, а также результатов соответствующих анализов была оптимизирована схема движения 9 регулярных маршрутов. В частности, от поселка Бакиханова до станции метро «Гара Гараев» организована новая маршрутная линия, сообщили haqqin.az в пресс-службе Бакинского транспортного агентства.

Кроме этого, на десяти улицах и проспектах вдоль тротуаров установлены железные ограждения. В результате чего, значительно повысился уровень безопасности движения пешеходов. Пешеходные полосы были обновлены на 12 улицах и проспектах.

Также сразу в четырех местах организованы новые пешеходные переходы. В результате этого улучшились дорожные условия, снизился риск дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

Вместе с тем, за отчетный период на 25 улицах и проспектах было установлено около 120 дорожных знаков.