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США и Россия пока не оказывают решающей роли на определение ключевого вопроса: к чьей же сфере влияния отойдет в конечном итоге Украина. Серия переговоров США и НАТО с Россией на этой неделе показала: Россия не собирается отступаться от своего требования об оформлении нового раздела сфер влияния в мире между нею, США и Китаем, пишет "Корреспондент". Другими словами, сегодня именно Россия является главным драйвером ускорения процесса скорейшего документального оформления ареалов контроля трех предусмотренных Оруэллом сверхдержав-великанов.

Просто сейчас в нашей реальности материализуются – немного в другой конфигурации, чем нарисовано в «1984» – Океания (США, Великобритания и их союзники по НАТО), Евразия (Россия и ее сателлиты на постсоветском пространстве с ОДКБ) и Остазия (Китай с подконтрольными территориями). И судьба Украины как чрезвычайно важной спорной территории на разломе между сферами влияния Океании и Евразии будет оставаться «подвешенной» еще долго. Поскольку ни у одной из сторон пока что нет решающего влияния на определение ключевого вопроса – к чьей же сфере влияния отойдет в конечном итоге Украина. "К сожалению, даже после восьми лет российской агрессии против нашей страны, захвата части нашей территории и бесконечной гибридной войны в российском исполнении, Украина на практике не стала неотъемлемой частью западного мира. Или будущей «Океании». С соответствующими гарантиями безопасности. Только сейчас в Америке оживились разговоры о создании специального и реалистичного формата для Украины «НАТО-плюс». Без предоставления нашей стране гарантий безопасности согласно пятой статье Договора о НАТО. Однако с помощью в защите от постоянных российских кибератак, усилением слабых, бюрократизированных институтов Украины, более действенной помощи с модернизацией украинской армии и обучением наших солдат и тому подобное", - отмечает автор.