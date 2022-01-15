Россия воплотила фантазии Оруэлла. К чьей же сфере влияния отойдет в конечном итоге Украина? Корреспондент
США и Россия пока не оказывают решающей роли на определение ключевого вопроса: к чьей же сфере влияния отойдет в конечном итоге Украина.
Серия переговоров США и НАТО с Россией на этой неделе показала: Россия не собирается отступаться от своего требования об оформлении нового раздела сфер влияния в мире между нею, США и Китаем, пишет "Корреспондент".
Другими словами, сегодня именно Россия является главным драйвером ускорения процесса скорейшего документального оформления ареалов контроля трех предусмотренных Оруэллом сверхдержав-великанов.
Просто сейчас в нашей реальности материализуются – немного в другой конфигурации, чем нарисовано в «1984» – Океания (США, Великобритания и их союзники по НАТО), Евразия (Россия и ее сателлиты на постсоветском пространстве с ОДКБ) и Остазия (Китай с подконтрольными территориями).
И судьба Украины как чрезвычайно важной спорной территории на разломе между сферами влияния Океании и Евразии будет оставаться «подвешенной» еще долго. Поскольку ни у одной из сторон пока что нет решающего влияния на определение ключевого вопроса – к чьей же сфере влияния отойдет в конечном итоге Украина.
"К сожалению, даже после восьми лет российской агрессии против нашей страны, захвата части нашей территории и бесконечной гибридной войны в российском исполнении, Украина на практике не стала неотъемлемой частью западного мира. Или будущей «Океании». С соответствующими гарантиями безопасности.
Только сейчас в Америке оживились разговоры о создании специального и реалистичного формата для Украины «НАТО-плюс». Без предоставления нашей стране гарантий безопасности согласно пятой статье Договора о НАТО. Однако с помощью в защите от постоянных российских кибератак, усилением слабых, бюрократизированных институтов Украины, более действенной помощи с модернизацией украинской армии и обучением наших солдат и тому подобное", - отмечает автор.
Одним словом, нынешний кризис вокруг Украины и переговоры НАТО – Россия на этой неделе доказали: поскольку новый мировой порядок уже де-факто стал реальностью (в первую очередь усилиями России и Китая), то и вопрос Украины должен решаться качественно новым образом. Согласно новым реалиям и запросам ключевых игроков.
Но пока действенных и проверенных механизмов урегулирования противоречий в этом «удивительном новом мире» нет как явления. Поэтому каким именно будет решение украинского вопроса, главные игроки пока сами не знают.
Они знают точно лишь две ключевые вещи:
1) в Украине их запросы по распределению сфер влияния вошли в прямое столкновение, при котором возможности выиграть не имеет ни одна из сторон; и
2) вопрос Украины нельзя довести до взрыва, он должен быть решен без «горячего» конфликта. И будет решен именно таким образом.
Когда и каким именно образом все будет решено – эти ключевые для нашей страны вопросы, остающиеся открытыми после встреч на этой неделе между противниками в Женеве и Брюсселе.
Возможно, некоторая ясность здесь появится еще до конца этой зимы.