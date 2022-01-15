Повышена зарплата учителей таблица
Повышена заработная плата учителей в школах, где проводится диагностическое оценивание.
Согласно соответствующему постановлению Кабинета министров, ежемесячный должностной оклад директоров государственных общеобразовательных учреждений, в которых проводится диагностическая оценка знаний и навыков педагогов, установлен в размере 799 манатов, ежемесячный должностной оклад заместителей директоров установлен в размере 719 манатов.
Данное постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.