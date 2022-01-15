Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ведет с действующим главой государства Касым-Жомартом Токаевым «ожесточенные переговоры» о перераспределении в стране активов, доходов и добычи полезных ископаемых. Об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на собственные источники.

«Борьба за власть в Казахстане продолжается. Нет никаких гарантий, что все закончится гладко», - заявил изданию один из собеседников. Другой источник высказывает мнение, что «эра Назарбаева закончилась». На это указывает то, что с ключевых постов снимаются близкие к нему люди. Собеседники британской газеты обвиняют «реактивные и консервативные силы из клана Назарбаева» в прошедших в стране протестах и беспорядках.

Утверждается также, что в основном политические элиты Казахстана перестроились и теперь лояльны Токаеву, который, впрочем, тоже использовал репрессии. При этом до сих пор неясно, где находится Назарбаев. По одной из версий, он в Дубае, кто-то говорит, что в Китае, другие заявляют, что он по-прежнему находится в столице Казахстана Нур-Султане. Назарбаев до сих пор не сделал ни одного публичного заявления.