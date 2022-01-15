«Было начало декабря, и снега в Губе не было, но глава города все равно сказал мне, что я опоздал. «Тебе сейчас нельзя идти в Хыналыг, - сказал он. «Дорога закрыта. В последний раз хыналыгцы приезжают в сентябре и покупают все необходимое на зиму». Я был настроен ехать, поэтому поискал на стоянке такси самую крепкую машину. Я выбрал «Ладу» российского производства», - пишет автор статьи Паттерсон.

Описывая регион, автор пишет, что «на территории размером примерно с Западную Вирджинию насчитывается около двух десятков языков, большинство из которых характерны для деревень, веками изолированных от остальной части страны и друг от друга. Не только Хыналыг, но и поселки Будуг, Грыз, Джек, Цахур, Нидж и многие другие говорят на своем языке».

Близлежащий горнолыжный курорт Шахдаг привлекает лыжников со всего мира, пишет автор, по словам которого «туристический сектор Азербайджана быстро продвигает его (Хыналыг – ред.), как одну из многих скрытых жемчужин страны».

«Воскресным утром Хыналыг был мирным. Главная часть деревни построена на вершине холма, дома стоят очень плотно. Румяные женщины в штанах под платьями топали взад и вперед по обледенелым дорожкам, таща ведра и навозные кирпичи. Вышло солнце, и дети скатали из липкого снега большие шары, каждый из которых был присыпан грязью и галькой. Все звуки принадлежали воде: тиканье тающего снега, ударяющего о жестяные крыши, хлопанье самотечных труб, льющих горную воду в желоба», - пишет автор.

По его словам, экспозиция местного музея представляла собой дань уважения культуре воинов-пастухов Хыналыга: глиняные горшки, принадлежности для ковроткачества, ржавые скимитары и овчины. На стене на азербайджанском языке были написаны слова хыналыгского поэта Рахима Алхаса: