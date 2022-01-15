Соединенные Штаты и Европейский Союз (ЕС) больше не рассматривают вариант отключения России от международной межбанковской системы SWIFT. Вместо этого обсуждается вопрос адресных экономических санкций в отношении крупнейших российских банков. Об этом в понедельник сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

По ее информации, американцы и европейцы уже несколько недель изучают, как реагировать в случае военной операции России против Украины. Отключение России от системы SWIFT, как пишет издание, "слишком деликатно" для участников переговоров. Данный шаг может привести к дестабилизации финансовых рынков в краткосрочной перспективе и способствовать развитию альтернативной платежной инфраструктуры, в которой Запад больше не будет доминировать в среднесрочной перспективе.