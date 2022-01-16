Счетная палата проверит два министерства

Счетная палата в 2022 году проведет аудиторскую проверку в Министерстве культуры и Министерстве молодежи и спорта. Об этом, как передает АПА, сообщили в Счетной палате.

Отмечается, что 24 декабря 2021 года был утвержден план работы Счетной палаты на 2022 год, охватывающий меры внешнего государственного финансового контроля, а также текущую деятельность, и в текущем году планируется проведение аудита в Министерстве культуры и Министерстве молодежи и спорта.