В Армении считают, что нормализация отношений с Турцией решит проблему безработицы

Армения должна выстраивать свою политику в регионе, исходя из объективных реалий, а не эмоций социальных сетей. Об этом депутат парламента от правящей партии, бизнесмен Хачатур Сукиасян заявил журналистам, говоря о нормализации армяно-турецких отношений, сообщает Sputnik Армения.

Как отметил Сукиасян, рядом с Арменией существуют государства с внушительным ВВП, определенным региональным и экономическим влиянием, от этой реальности невозможно уйти.