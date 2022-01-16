В Армении считают, что нормализация отношений с Турцией решит проблему безработицы
Армения должна выстраивать свою политику в регионе, исходя из объективных реалий, а не эмоций социальных сетей. Об этом депутат парламента от правящей партии, бизнесмен Хачатур Сукиасян заявил журналистам, говоря о нормализации армяно-турецких отношений, сообщает Sputnik Армения.
Как отметил Сукиасян, рядом с Арменией существуют государства с внушительным ВВП, определенным региональным и экономическим влиянием, от этой реальности невозможно уйти.
Депутат не склонен разделять мнения скептиков о том, что нормализация на самом деле приведет к экономической экспансии Турции и "поглощению" Армении со стороны большого соседа. Сукиасян видит в процессе переговоров больше возможностей для республики, нежели рисков, которые в данном случае он считает управляемыми.
Совладелец компании Flyone Armenia Хачатур Сукиасян сообщил, что не видит ничего предосудительного в открытии новых рейсов. По его мнению, это пойдет на пользу 100 тысячам армян, проживающих в Турции, а также 100 тысячам местных армян, ищущих работу.