Дмитрий Рой, автор haqqin.az 21:13

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назвал безосновательным заявление белорусского коллеги Александра Лукашенко о том, что Узбекистан должен извлечь уроки из произошедших в Казахстане событий. На заседании Совета безопасности Узбекистана 13 января президент был категоричен: «На днях со стороны руководителей некоторых государств были сделаны необоснованные заявления о том, что Узбекистан должен извлечь уроки из произошедших в Казахстане событий. Мы внимательно следим за ситуацией в регионе, всеми вызовами и угрозами его безопасности. Располагаем всем необходимым потенциалом и мощью для адекватного реагирования на любую угрозу». Это был исчерпывающий ответ на слова Александра Лукашенко, сказанные им 10 января на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, где белорусский президент заявил буквально следующее: «Уроки, о которых здесь на сессии много говорили, должны извлечь, простите за это, прежде всего Узбекистан. Если эти уроки не будут извлечены, по нашей информации, а это уже вы видите там на месте, их взгляды в том числе брошены на Узбекистан». По сути, президент Белоруссии заявил, что Ташкенту пора бы вернуться в ОДКБ, из которого он выходил уже дважды, в 1999 и 2012 годах. Поскольку, дескать, только членство в этой Организации укрепит его безопасность и защитит от «атак террористов», подобных тем, которым подвергся Казахстан. Ох, не Александру Григорьевичу бы о возвращении Узбекистана в ОДКБ говорить, поскольку именно он был в 2011 инициатором скандала, по итогам которого Ташкент второй раз вышел из Организации. Но об этом чуть позже. Сначала – о том, почему узбекская сторона покинула ОДКБ в первый раз, в 1999 году.

1999 год: первый разрыв Ислама Каримова тогда серьезно беспокоило расширение Россией своего военного влияния на постсоветском пространстве, и он был категорически против размещения в Таджикистане 201-ой мотострелковой дивизии. Кроме того, Ташкент не скрывал своего недовольства масштабными поставками российского оружия Армении, последовательно поддерживая Азербайджан. А также неоднократно заявлял о своем несогласии со стремлением России сохранить военное присутствие в Приднестровье.

«Интеграция не должна быть навязана извне» и «проблемы Центральной Азии должны решаться без вмешательства внешних сил [включая Россию – А.К.]» - вот те два кита, на которых держалось отношение Ислама Каримова к ОДКБ. И когда в 2006 Узбекистан объявил о возвращении в Организацию – это была личная благодарность Ташкента Владимиру Путину за поддержку силового подавления узбекскими властями беспорядков в Андижане в мае 2005 года. Но никак не отказ президента Узбекистана от выношенных им внешнеполитических принципов. Возвращение со странностями А потому «возвращение» Ташкента в ОДКБ в период с 2006 по 2011 годы носило крайне странный характер. Мало того, что Ташкент не ратифицировал 15 соглашений и протоколов, обязательных для членов Организации, так еще и его отношения с рядом «союзников» обострились до предела. Откровенная враждебность между Узбекистаном и Таджикистаном стала притчей во языцех, а их членство в одной организации вызывало горькие усмешки по обе стороны узбекско-таджикской границы, плотно засеянной минными полями. Но главной причиной конфликта «союзников» было строительство Рогунской ГЭС в Таджикистане. Узбекское руководство рассматривало ее как угрозу своей национальной безопасности, а в Душанбе считали, противодействие Ташкента ее строительству главной внешней угрозой суверенитету Таджикистана. Доходило до курьезов. В 2011 году Рахмон решил пригласить в Душанбе взвод иранской армии для участия в параде по случаю 20-летия независимости Таджикистана. Тогдашний таджикский министр обороны Шерали Хайруллов с гордостью объявил, что если понадобится, «то иранские братья в течение пары часов прибудут на помощь Таджикистану». Поторопился. Узбекистан не разрешил доставку «братьев» на парад через свое воздушное пространство, в чем его поддержал и Туркменистан. Помогли… американцы, давшие коридор пролету иранских военных через Афганистан. Не лучше были и отношения Ташкента с Киргизией. И даже с Казахстаном. В июле 2011 г. узбекские пограничники почти две недели не сообщали о задержанных ими в горах Тянь-Шаня 12 казахстанских альпинистах, среди которых было девять подростков. А в июне 2012 года узбекские власти отказались пропустить через свою территорию в Таджикистан военнослужащих и военную технику Казахстана для участия в военных учениях ШОС «Мирная миссия-2012», хотя сами являлись членом этой организации.

И какие бы слова благодарности Ислам Каримов не говорил в адрес Москвы и лично Владимира Путина, но из рассекреченных Wikileaks документов известно: в 2009 году, встречаясь с Уильямом Бернсом, тогдашним заместителем госсекретаря США, а ныне – директором ЦРУ, он прямо обвинял Москву в имперских амбициях и стремлении доминировать на постсоветском пространстве. Эта постоянная демонстрация Ташкентом своего особого мнения по любому вопросу и послужило причиной того, что в 2011 году Александр Лукашенко, председательствовавший тогда в Организации, разразился резкой тирадой в адрес Ташкента. Пора, мол, исключать из ОДКБ «страны, которые не желают сотрудничать в рамках договора в полной мере». «Да и не больно-то и хотелось», ответил Ташкент – и второй раз вышел из ОДКБ в 2012 году. Узбекская самодостаточность Ислам Каримов ушел, но заложенные им принципы отношения Ташкента к ОДКБ остались неизменными. Шавкат Мирзиёев прекрасно понимает специфику этой Организации – нужность или ненужность своего членства в нем страны оценивают не с точки зрения общих интересов блока, а с точки зрения своих двусторонних отношений с Россией. И поэтому Ташкент вполне логично говорит Москве: «Если мы не с вами, то это не значит, что мы против вас. И зачем нам эта ОДКБ, если мы можем сотрудничать напрямую?» Эту позицию подкрепляет полная самодостаточность Ташкента в обеспечении собственной безопасности. Казахстанские события там маловероятны. Ислам Каримов в наследство Шавкату Мирзиёеву оставил самую мощную армию. И самую эффективную спецслужбу в регионе, которая наработала уникальный опыт борьбы со «спящими ячейкам» исламистов. И даже – в ликвидации их «на дальних подступах», активно в свое время проводя специальные операции на территории Таджикистана, Киргизии и Афганистана, о чем мало кто знает.