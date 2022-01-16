Рассматривающему меру пресечения Порошенко судье вызвали скорую
Судье, рассматривающему меру пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко, стало плохо, в суд вызвали скорую помощь. Об этом сообщает в понедельник, 17 января, «24 канал».
Порошенко является фигурантом дела о госизмене, которое в данный момент рассматривает Печерский суд Киева.
17 января бывший президент прилетел в Украину из Польши, в аэропорту его встретили сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) страны, а у здания воздушной гавани политика ожидали его сторонники. Представители ГБР не дали Порошенко пройти паспортный контроль и забрали документ, удостоверяющий личность, который позднее вернули.