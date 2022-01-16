В Азербайджане в декабре 2021 года индекс потребительских цен на продовольственные товары, напитки и табачные изделия составил 102,6% по сравнению с предыдущим месяцем и 115,8% – по сравнению с декабрем позапрошлого года.

По данным Государственного комитета по статистике, стоимость продуктов питания, напитков и табачных изделий, входящих в потребительскую корзину, по сравнению с ноябрем увеличилась на 2,6%, а по сравнению с декабрем 2020-го – на 15,8%.

В декабре прошлого года подорожали гречневая крупа, хлеб, мука, макаронные изделия, рис, куры, говядина и баранина, свежая и замороженная рыба, сгущенное и непастеризованное цельное молоко, сыр, творог, йогурт, сметана, яйца, сливочное и подсолнечное масло, столовый маргарин, гранат, айва, бананы, яблоки, груши, грецкие орехи, фундук, огурцы, помидоры, тыква, картофель, лук, чеснок, чечевица, сахар и сахарный песок, конфеты, чай, кофе, какао-порошок, лимонад.