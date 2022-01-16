Какие продукты подорожали в Азербайджане? список
В Азербайджане в декабре 2021 года индекс потребительских цен на продовольственные товары, напитки и табачные изделия составил 102,6% по сравнению с предыдущим месяцем и 115,8% – по сравнению с декабрем позапрошлого года.
По данным Государственного комитета по статистике, стоимость продуктов питания, напитков и табачных изделий, входящих в потребительскую корзину, по сравнению с ноябрем увеличилась на 2,6%, а по сравнению с декабрем 2020-го – на 15,8%.
В декабре прошлого года подорожали гречневая крупа, хлеб, мука, макаронные изделия, рис, куры, говядина и баранина, свежая и замороженная рыба, сгущенное и непастеризованное цельное молоко, сыр, творог, йогурт, сметана, яйца, сливочное и подсолнечное масло, столовый маргарин, гранат, айва, бананы, яблоки, груши, грецкие орехи, фундук, огурцы, помидоры, тыква, картофель, лук, чеснок, чечевица, сахар и сахарный песок, конфеты, чай, кофе, какао-порошок, лимонад.
Цены на апельсины, лимоны, финики, киви, капусту и морковь снизились. Цены на другие продукты питания существенно не изменились.
Индекс потребительских цен на непродовольственные товары в декабре 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,7%, с декабрем позапрошлого года – 107,7%.
В основном подорожали запчасти для легковых автомобилей, мебель, бытовая техника, ноутбуки, одежда и обувь, а древесина и мобильные телефоны подешевели.
Цены на другие непродовольственные товары существенно не изменились.
Индекс потребительских цен на оказываемые населению платные услуги в декабре 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,9%, с декабрем позапрошлого года – 110%.
Рост цен наблюдался в следующих сферах: общественное питание, услуги парикмахера и косметолога, ремонт, химчистка и аренда одежды, ремонт обуви и телевизоров, замена моторного масла в легковых автомобилях, международные пассажирские перевозки воздушным транспортом.
Существенных изменений в ценах на другие платные услуги не произошло.