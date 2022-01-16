Эксперту по вопросам Азербайджана предъявлено обвинение за «тяжкое оскорбление» Пашиняна

Эксперту по вопросам Азербайджана Армине Адибекян сегодня было предъявлено обвинение по статье 137.1 (тяжкое оскорбление) УК Армении. Об этом в Facebook сообщил ее адвокат Рубен Меликян, пишут армянские СМИ.

«Сегодня Армине Адибекян было предъявлено обвинение за нанесение «тяжкого оскорбления» Николу Пашиняну, которое она совершила 7 октября, опубликовав в Facebook фотографию всей верхушки «Гражданского договора» с комментарием, в котором содержалось одно слово, взятое из книги указанного лица», - написал, в частности, адвокат.