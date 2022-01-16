Рубинян рассказал, что они обсудили с представителем Турции в Москве

По его словам, во время встречи обсуждались общие подходы относительно процесса нормализации отношений. Рубинян отметил, что Ереван очень заинтересован в содержательных переговорах.

Спецпредставитель Армении, вице-спикер НС Рубен Рубинян в эфире армянской службы радиостанции «Свобода» рассказал, что они обсуждали с представителем Турции Сердаром Кылычем, передает YerevanToday.

«Несодержательные переговоры могут создать впечатление имитации, мы заинтересованы в решении реальных проблем. Реальные проблемы – это в первую очередь открытие границы. Во-вторых – это установление дипломатических отношений. Мы делаем все, чтобы процесс был содержательным и ожидаем, что турецкая сторона проявит такой же подход», - цитирует его радиостанция.

Рубинян заявил, что на следующей встрече Ереван ожидает предметных переговоров с Анкарой. Он подчеркнул, что место и формат следующей встречи зависят, в том числе и от повестки, которую будет возможно сформировать.

По словам представителя Армении, вопрос Зангезурского коридора в ходе первой встречи не обсуждался.