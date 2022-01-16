Национальный авиаперевозчик Грузии выставлен на продажу

Ранее было объявлено о банкротстве и реабилитации Georgian Airways, у которой, как оказалось, долги в размере 176 миллионов лари перед 16 тысячами пассажиров и десятками фирм.

Грузинская авиакомпания Georgian Airways продается за 150 млн долларов. Об этом говорится в сообщении объединения Georgian Business Brokerage, пишет Sputnik Грузия.

Согласно решению Тбилисского городского суда, финансовый кризис в компании был вызван коронавирусом и закрытием границ, в результате чего она не может покрыть свои обязательства. Согласно законодательству Грузии, иностранный инвестор не может владеть более 49% местной авиакомпании.

Airzena была создана в сентябре 1993 года, а в 1999 году стала национальным перевозчиком Грузии, в августе 2004 года была переименована в Georgian Airways.

На сегодняшний день Georgian Airways является полностью частной компанией: 80% принадлежит бизнесмену Давиду Гаиашвили, 20% - ООО Georgia Air Service. Ее авиационный флот состоит из среднемагистральных самолетов BOEING 737, Embraer и CRJ.