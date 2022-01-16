Ну, не то, чтобы все и не так чтобы прямо отказались, но опубликованные данные Китайского национального бюро статистики указывают на то, что пятый год подряд в самой многонаселенной стране мира падает рождаемость. В прошлом году там родилось лишь 10,62 миллиона младенцев, что составляет лишь 7,5 рождений на тысячу человек. Это самый низкий уровень рождаемости в Китае с момента основания современного государства в 1949 году.

Для сравнения, среднемировой показатель рождаемости по планете – 18,5 детей на тысячу человек. У стран-рекордсменов, например, в Нигере или Мали, доходит до 42-46 рождений на тысячу. Китай же сейчас среди стран-аутсайдеров, к которым относятся Южная Корея и Япония, а также ряд стран Европы – Германия, Португалия, Финляндия, где норма – 7,4 – 7,6 ребенка на тысячу.

Это означает, что Китай едва перекрывает естественную убыль населения, естественный рост составил в минувшем году лишь 0,034%, чуть больше 400 тысяч человек. В 2021 году падение рождаемости составило 11,6% по сравнению с 2020 годом, а тот год был рекордным по падению: минус 18% по сравнению с 2019 годом. Уже очевидно, что дело не в каком-то случайном отклонении показателей, речь о долгосрочной тенденции. Население Китая скоро начнет серьезными темпами сокращаться.

Проблемы, связанные с сокращением населения, были осознаны в последние годы, и страна, где проводилась политика одного ребенка в семье, с 2015 года стала поощрять рождение двух детей, а с 2021-го – трех. Однако переломить демографическую тенденцию пока не удается.

Среди причин, которые вынуждают китайцев отказываться заводить больше детей, растущие цены на жилье, медицинское обслуживание и образование, страх утратить работу. Народ действительно в последние годы стал значительно лучше жить, но, в связи с этим выросли и жизненные стандарты. Если для бедной сельской семьи обзавестись еще парой-другой детей не было большой проблемой, на общем скудном уровне это не сильно скажется, для среднего класса это означает другую степень ответственности.

Снижение уровня рождаемости неизбежно влечет со временем сокращение рабочей силы, а для Китая относительно дешевая рабочая сила является одним из главных конкурентных преимуществ. Утрачивая его, страна потеряет возможность удерживать высокие темпы развития, как ей удавалось последние тридцать лет. Так что это тот случай, когда демографическая тенденция становится по-настоящему проблемой национальной безопасности. И решить ее в приказном порядке, как когда-то ограничивали рождаемость, не выйдет.