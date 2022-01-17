Один из крупнейших поставщиков нефти в мире, Кувейт, становится непригодным для жизни из-за глобального потепления и нежелания властей сокращать выбросы, сообщил Bloomberg.

В прошлом году температура воздуха в стране преодолела отметку 50 градусов в июне – за несколько недель до пика жары. По прогнозам Государственного управления по охране окружающей среды, средняя температура в стране в 2071-2100 годах на 4,5 градуса превысит климатическую норму, что сделает территорию непригодной для жизни.

Дикая природа уже оказалась под угрозой: птицы летом умирают, не сумев найти воду и тень, а млекопитающие получают тепловые удары. Кроме того, дикие животные приходят в города, не сумев найти зелень в привычной среде обитания.