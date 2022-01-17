Супруга журналиста провела одиночный пикет перед Генпрокуратурой
Супруга заключенного журналиста Полада Асланова – Гюльмира Асланова провела в понедельник, 17 января, очередную акцию протеста перед зданием Генеральной прокуратуры.
Как сообщает Туран, супруга приговоренного к 16 годам лишения свободы за госизмену в пользу Ирана Полада Асланова потребовала встречи с генпрокурором Кямраном Алиевым.
Асланова заявила журналистам, что ее муж вот уже 2,5 года содержится в тюрьме и она требует прекращения его уголовного преследования.
Сотрудники МВД не дали Аслановой пройти в здание. Ей предложили пройти в приемную, однако Асланова отказалась. В конечном итоге, Асланову доставили в 9-е отделение полиции Сабаильского района.
"Меня хотели заставить написать разъяснительную, но я потребовала в таком случае приглашения моего адвоката. После этого меня отпустили", - сказала Г.Асланова.
По словам Аслановой, ее муж продолжает голодовку с 6 января.