Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 17 января 2022, 23:56

Пандемия не уберегла медицинское сообщество США от того, чтобы оно не вляпалось в «культурную революцию» демократов. И теперь творящееся в этой сфере вызывает ощущение массового безумия, накрывшего часть людей в белых халатах. Все началось еще летом 2020 года, когда по Америке подобно цунами прошли протесты BLM. На дворе бушует пандемия, а медики, требовавшие запрета любых уличных мероприятий вдруг в массовом порядке кинулись поддерживать беспорядки леваков. Заявляя при этом, что вся американская система медицины, дескать, построена на том, чтобы предоставлять белым привилегированный статус врачей. И, соответственно, устанавливать контроль над представителями «угнетаемых меньшинств».

Бред, скажете вы? Конечно же, бред. Но быстро принявший, при поддержке активистов Демократической партии США, организационную форму – движение «Белые халаты за чёрные жизни», заявленная цель которого – разрушение нынешней медицинской системы, построенной, по мнению идеологов этого движения, на расизме, нетерпимости и «белом превосходстве». Деятели «Белых халатов за черные жизни» свято уверены в том, что не коронавирус угрожает Америке, а расизм. И чтобы победить эту «страшную болезнь» нужно принять за основу концепцию о приоритетности проблем чернокожих пациентов над всеми остальными. И можно было бы только посмеяться – но как-то не получается. В том же Нью-Йорке медиков официально инструктируют применять в своей работе правильный расовый подход. А именно – если есть дефицит тестов ПЦР и лекарств от коронавируса, то помогать нужно в первую очередь небелым пациентам. Звучит запредельно жутко – но это официальная установка. А дальше – больше. Так, предлагается отказаться от идеи о вреде ожирения и не заставлять пациентов бороться с ним. Поскольку среди чернокожих слишком много страдающих от ожирения и заставлять их худеть – сущий расизм.