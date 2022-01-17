Эрдоган ожидает конкретных мер от Албании в борьбе против FETÖ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ожидает от властей Албании более конкретных мер по борьбе против «террористической организации фетхуллахистов» (FETÖ). В понедельник состоялись переговоры турецкого лидера с премьер-министром Албании Эди Рамой, сообщает ТАСС.

"Мы обсудили борьбу против террористической организации FETÖ, которая в 2016 году осуществила неудачную попытку государственного переворота, направленного против нашей демократии <...>, - приводит слова турецкого президента северомакедонский портал a1on.mk. - Фактом является то, что ячейка [FETÖ] нашла свое место в дружественной и братской [нам] Албании, это глубоко ранит наш народ. Наше ожидание в том, что вы предпримете более конкретные шаги против FETÖ в Албании".