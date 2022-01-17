Спецслужбы начали расследование: «Дешевый азербайджанский газ продают соседям, а дорогой российский – болгарам»

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на портал EURACTIVE.com, премьер-министр Петков заявил, что «есть подозрения, что компания допустила ряд нарушений».

Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков прокомментировал расследование, начатое на прошлой неделе спецслужбами страны в отношении крупнейшей болгарской газораспределительной компании «Булгаргаз», которая обязалась закупать у Азербайджана 1 миллиард кубометров газа в год с месторождения «Шахдениз».

Сайт пишет, что в последние дни правительство усилило давление на «Булгаргаз», поскольку подозревает компанию в нанесении ущерба интересам болгарских потребителей газа. «Есть подозрения, что компания покупает дешевый азербайджанский газ и экспортирует его в соседние Италию и Румынию, а более дорогой российский газ продает внутри страны. В результате страдают потребители», - пишет портал.

Напомним, «Булгаргаз» не может получить весь объем газа по контракту 2013 года (1 миллиард кубометров) из Азербайджана, поскольку газопровод-интерконнектор IGB, который должен транспортировать этот газ из Греции в Болгарию, еще не готов, строительство газопровода по непонятным причинам затягивается уже 12 лет. А это в интересах «Газпрома» - монополиста на болгарском газовом рынке. «Булгаргаз» может реверсировать около трети азербайджанского газа по румыно-болгарскому газопроводу, который находится под контролем «Газпрома».

Сотрудники Государственного агентства национальной безопасности и Главного управления полиции на прошлой неделе приступили к расследованиям этих и других подозрительных моментов в офисе «Булгаргаз».

Ранее генеральный директор «Булгаргаз» Николай Павлов написал письмо в Государственное агентство национальной безопасности с просьбой расследовать утечку конфиденциальной информации из подписанного с Азербайджаном соглашения. Утечка данной информации в интересах «Газпрома» и вызвала возмущение азербайджанской стороны.

Депутат из правящей коалиции Мартин Димитров заявил EURACTIV, что болгарские спецслужбы также должны расследовать, почему строительство газопровода IGB затянулось на 12 лет. Он также призвал Европейскую комиссию вмешаться в этот вопрос, поскольку строительство газопровода частично финансируется Еврокомиссией.