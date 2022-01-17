Боррель исключил введение «превентивных санкций» против России по Украине

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе выступления в комиссии Европарламента по иностранным делам заявил о том, что Евросоюз исключает введение «превентивных санкций» в отношении России по ситуации вокруг Украины, сообщает ТАСС.

«Мы продолжаем подготовку проекта санкций на случай обострения ситуации <...> Мои обязанности как верховного представителя включают предложение таких санкций Евросовету. Работа над такими санкциями продолжается» - добавил он.