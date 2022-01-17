Революция в области лечения ВИЧ: результаты исследований

В настоящее время ВИЧ является управляемым заболеванием, поскольку пациенты, ежедневно принимающие препараты антиретровирусной терапии (АРТ), могут вести относительно нормальную жизнь. Это лечение предотвращает репликацию вируса, снижая его до неопределяемого уровня, но полностью не уничтожает. Вместо этого вирус находится в спящем состоянии в резервуарах внутри инфицированных клеток, готовый проявиться и снова нанести ущерб, если терапия будет остановлена.

Усовершенствование предыдущей техники позволило полностью избавиться от ВИЧ у 40 процентов мышей, получавших лечение. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на издание New Atlas.

Усовершенствованная стратегия лечения ученых из США устраняет ВИЧ у инфицированных мышей. Его сложно лечить из-за склонности прятаться в клеточных резервуарах, но новое исследование показывает, что изобретение лекарства возможно.

Ученые же исследуют новую стратегию, которая находит способы вырвать вирус из его клеточного убежища и уничтожить его.

Новая работа основана на методе, испытанном на ВИЧ-инфицированных мышах с человеческой иммунной системой и подробно описанном в исследовании 2017 года. Команда ввела синтетическое соединение под названием SUW133, которое активирует спящий ВИЧ и позволяет препаратам АРТ находить и убивать инфицированные клетки. В течение 24 часов было уничтожено до 25 процентов этих клеток.

Для нового исследования команда, в которую вошли некоторые из тех же ученых, что и в предыдущей работе, нашла способ улучшить результат. Наряду с SUW133 и антиретровирусными препаратами исследователи вводили мышам здоровые иммунные клетки-естественные киллеры, которые были нацелены на вирус, когда он просыпался. Команда обнаружила, что комбинация работала лучше, чем SUW133 или натуральные клетки-киллеры по отдельности, полностью устраняя вирусные резервуары у 40 процентов мышей.

"Эти результаты подтверждают концепцию терапевтической стратегии потенциального устранения ВИЧ из организма — задачи, которая была почти непреодолимой в течение многих лет", - сказала ведущий автор исследования д-р Джоселин Ким. "Исследование открывает новую парадигму возможного излечения от ВИЧ в будущем", - добавила она.

Напомним, ранее ученые успешно испытали мРНК-вакцину против ВИЧ. Исследования проводили на мышах и макаках - животным ввели мРНК, кодирующую информацию о белке ВИЧ Env и белке Gag вируса иммунодефицита обезьян.

мРНК заставляют организм создавать вирусоподобные частицы, не способные к размножению, но обучающие иммунную систему распознавать их.