Скончалась дочь Бенито Муссолини

Она родилась в результате непродолжительных отношений "дуче" (итальянский титул, который носил Муссолини) с Анжелой Куччиати, миланской швеей.

Только когда ей исполнилось 18, Елена узнала от матери, что она тайная дочь Муссолини. Во время Социальной республики "дуче" принимал ее каждый четверг в Сало. Елена работала в секретариате фашистского министра Алессандро Паволини.

27 апреля 1945 года, во время побега Донго, Елена Курти сидела в броневике рядом со своим отцом, прежде чем он перебрался в немецкий грузовик, где и был арестован. В течение многих лет она была единственным живым свидетелем тех мгновений. После войны Елена эмигрировала в Испанию и вернулась в Италию около двадцати лет назад. Является автором мемуаров "Трехконечный гвоздь" (2003).