Скончалась дочь Бенито Муссолини
Дочь Бенито Муссолини Элена Курти скончалась в понедельник, 17 января, в своем доме в Витербо, передают итальянские СМИ.
Елене Курти, последней внебрачной дочери главы Национальной фашистской партии Италии Бенито Муссолини, было почти 100 лет.
Женщина скончалась в своем доме в Аквапенденте, провинция Витербо.
Она родилась в результате непродолжительных отношений "дуче" (итальянский титул, который носил Муссолини) с Анжелой Куччиати, миланской швеей.
Только когда ей исполнилось 18, Елена узнала от матери, что она тайная дочь Муссолини. Во время Социальной республики "дуче" принимал ее каждый четверг в Сало. Елена работала в секретариате фашистского министра Алессандро Паволини.
27 апреля 1945 года, во время побега Донго, Елена Курти сидела в броневике рядом со своим отцом, прежде чем он перебрался в немецкий грузовик, где и был арестован. В течение многих лет она была единственным живым свидетелем тех мгновений. После войны Елена эмигрировала в Испанию и вернулась в Италию около двадцати лет назад. Является автором мемуаров "Трехконечный гвоздь" (2003).