Арабская коалиция объявила о начале бомбардировок столицы Йемена

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией объявила в понедельник вечером о начале бомбардировок столицы Йемена Саны в ответ на удары шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы) по территории ОАЭ, пишет РИА Новости.

Согласно заявлению союзников, которое цитирует вещающий из ОАЭ телеканал Sky News Arabia, воздушные удары начали наноситься по столице Йемена Сане "в ответ на угрозу и военную необходимость". Удары, отмечает коалиция, нацелены на "лидеров террористов".