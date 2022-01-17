Арабская коалиция объявила о начале бомбардировок столицы Йемена
Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией объявила в понедельник вечером о начале бомбардировок столицы Йемена Саны в ответ на удары шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы) по территории ОАЭ, пишет РИА Новости.
Согласно заявлению союзников, которое цитирует вещающий из ОАЭ телеканал Sky News Arabia, воздушные удары начали наноситься по столице Йемена Сане "в ответ на угрозу и военную необходимость". Удары, отмечает коалиция, нацелены на "лидеров террористов".
"Военно-воздушные силы коалиции проводят круглосуточную операцию в небе над Саной… Призываем мирных жителей для их безопасности держаться подальше от военных лагерей и собраний хуситов", - приводит телеканал заявление коалиции.
Согласно заявлению коалиции, "штурмовики F-15 уничтожили две пусковые установки баллистических ракет, которые использовались в понедельник (для удара по территории ОАЭ)".
Подконтрольный руководству "Ансар Алла" телеканал "Аль-Масира", сообщил, что в результате начавшихся атак коалиции на Сану, по первоначальным данным, погибли четыре человека, пять получили ранения.