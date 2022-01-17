Впервые за семь лет: нефть взлетела выше $87

Цена мартовского фьючерса на нефть марки Brent поднялась выше $87 за баррель, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE Futures.

По состоянию на 09:14 (по бакинскому времени) контракт растет на 1,44%, до $87,3 — в последний раз баррель Brent торговался выше $87 в октябре 2014 года.

Цена февральских фьючерсов на WTI выросла на 1,38%, до $84,98.

Ралли на рынке нефти происходит на фоне опасений из-за возможных перебоев с поставками в результате усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке, сообщает Reuters. C начала года баррель Brent подорожал почти на $10, главным образом, на фоне дефицита поставок.