Глава ЦРУ приехал в Киев и встретился с Зеленским

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс встретился на прошлой неделе в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, Бернс «проконсультировался с коллегами из разведки в связи с опасениями «вторжения» России в Украину», а также обсудил с Зеленским текущую ситуацию и возможные меры по деэскалации напряженности.

По словам чиновника, визит был запланирован заранее. CNN отмечает, что Бернс выполнял задачи ключевого посредника между США, Россией и Украиной в течение нескольких месяцев. В частности, в начале ноября во время визита в Москву он пообщался по телефону с президентом России Владимиром Путиным, чтобы «выразить серьезную озабоченность США действиями РФ». Бернс также призывал администрацию США к бдительности в отношении планов России по Украине.