Сельджук Байрактар: Мы вернули свои земли и гордимся этим!
«Во время второй Карабахской войны мы вернули наши земли и гордимся этим». Об этом написал технический директор турецкой компании Baykar Makina Сельджук Байрактар на своей странице в Twitter.
«Работающий в Массачусетском технологическом институте так называемый академик, имя которого я услышал впервые, во время Карабахской войны сказал: «Нам стыдно, что мы дали образование Сельджуку Байрактару».
Вам должно быть стыдно за совершенные вами геноцид и массовые убийства. Мы вернули наши земли и только гордимся этим!», – написал Сельджук Байрактар.
MIT'de görevli ismini ilk defa duyduğum sözümona bir akademisyen,Karabağ Hrkt. döneminde,bir mülakatta "Selçuk Bayraktar'a eğitim verdiğimiz için utanıyoruz“demiş— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) January 17, 2022
Utanmanız gereken yaptığınız soykırım ve katliamlardır
Biz topraklarımızı geri aldık
Bundan da ancak gurur duyarız!