Сельджук Байрактар: Мы вернули свои земли и гордимся этим!

«Во время второй Карабахской войны мы вернули наши земли и гордимся этим». Об этом написал технический директор турецкой компании Baykar Makina Сельджук Байрактар на своей странице в Twitter.

«Работающий в Массачусетском технологическом институте так называемый академик, имя которого я услышал впервые, во время Карабахской войны сказал: «Нам стыдно, что мы дали образование Сельджуку Байрактару».

Вам должно быть стыдно за совершенные вами геноцид и массовые убийства. Мы вернули наши земли и только гордимся этим!», – написал Сельджук Байрактар.