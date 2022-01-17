Полиция будет сопровождать автобусы на освобожденных территориях
На освобожденных территориях Азербайджана пассажирские автобусы будут передвигаться в сопровождении полиции. В связи с этим Агентством по разминированию были организованы тренинги для водителей, передает АПА.
А для пассажиров в автобусах будет организована демонстрация видеоинструкции.
Для автобусов установлены определенные маршруты. Желающие отправиться в путешествие по освобожденным территориям смогут приобрести билеты в электронном формате. В базе данных будет автоматически отражаться информация о наличии у пассажира специального разрешения на въезд в эти районы, а также о вакцинации пассажиров от COVID-19.
Накануне сообщалось, что с 24 января начинаются регулярные автобусные рейсы в освобожденные районы Азербайджана.