Полиция будет сопровождать автобусы на освобожденных территориях

На освобожденных территориях Азербайджана пассажирские автобусы будут передвигаться в сопровождении полиции. В связи с этим Агентством по разминированию были организованы тренинги для водителей, передает АПА.

А для пассажиров в автобусах будет организована демонстрация видеоинструкции.

Для автобусов установлены определенные маршруты. Желающие отправиться в путешествие по освобожденным территориям смогут приобрести билеты в электронном формате. В базе данных будет автоматически отражаться информация о наличии у пассажира специального разрешения на въезд в эти районы, а также о вакцинации пассажиров от COVID-19.

Накануне сообщалось, что с 24 января начинаются регулярные автобусные рейсы в освобожденные районы Азербайджана.