Канадский спецназ перебросили в Украину

Власти Канады направили в Украину группу силовиков элитного подразделения вооруженных сил – Канадский полк специальных операций (CSOR). Об этом сообщает издание Global News.

Причиной отправления спецназа могут быть переговоры между НАТО и Россией, которые "зашли в тупик". Также сообщается, что силовики могут разрабатывать план эвакуации канадских дипломатов в случае вторжения российской армии. Пресс-секретарь полка Эмбер Бино сообщила, что канадское спецподразделение работает в Украине еще с 2020 года и занимается тренировками украинских военных.

В то же время источники издания сообщили, что целью переброски спецназа является не тренировка, пишет украинский Пятый канал.