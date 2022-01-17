Норвежский террорист Брейвик требует досрочного освобождения
На этой неделе суд Норвегии заслушает объяснения массового убийцы Андерса Брейвика, почему он думает, что его следует выпустить из тюрьмы после более чем десятилетнего пребывания в заключении. Об этом сообщает Reuters.
Брейвик, ультраправый экстремист, убил 77 человек в июле 2011 года. От устроенного им взрыва погибли 8 человек, потом он убил 69 человек, большая часть из которых были детьми, в молодежном лагере Лейбористской партии.
Брейвик отбывает максимальное наказание, принятое в Норвегии, – двадцать один год заключения, которое может быть продлено на неопределенный срок, если его сочтут постоянной угрозой для общества.
Суд Телемарка в Шиене, к юго-западу от столицы, где Брейвик отбывает наказание, начнет изучение дела во вторник после того, как прокуратура Осло в прошедшем году отклонила ходатайство Брейвика о досрочном освобождении. «Наша позиция состоит в том, что заключение нужно для защиты общества», — сказала главный прокурор Хульда Карлсдоттир.