Еще одна отставка родственника Назарбаева
Альжан Имашев — сын свата Дариги Назарбаевой, освободил должность заместителя генерального директора по экономике и финансам ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки», передает КазТАГ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Имашев был в топ-менеджменте «КТЖ – Грузовые перевозки» с 2020 года.
Альжан Имашев - сын председателя центральной избирательной комиссии Казахстана Берика Имашева и младший брат Аиды Имашевой – жены Нурали Алиева. Алиев – сын дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дариги Назарбаевой.