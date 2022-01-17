Журналиста-рэкетира Хаттаба отправили за решетку на три с половиной года
В Насиминском районном суде завершился процесс по уголовному делу обвинявшегося в вымогательстве учредителя ООО Azadinfo.az Махира Алекперова (Хаттаба).
Решением суда Махир Алекперов приговорен к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы.
Напомним, Махир Алекперли был задержан сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана при получении взятки в размере двух тысяч манатов от бывшего председателя Бинагадинской районной организации правящей партии «Ени Азербайджан» Рамиза Геюшева. В ходе проводимых Главным управлением по борьбе с коррупцией мероприятий стало известно, М.Алекперов намеренно распространял неэтичные видеозаписи гражданина Р.Гёюшева, требуя от него денег.