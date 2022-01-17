Ильхам Алиев открыл в Баку памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии в Баку памятника меценату Гаджи Зейналабдину Тагиеву, сообщает официальный сайт главы государства.