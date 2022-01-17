Иранского боксера приговорили к смертной казни

Власти Ирана приговорили к смертной казни боксера Мохаммада Джавада Вафаи-Сани за участие в протестах 2019 года. Об этом сообщил в Twitter его адвокат Бабак Пакния.

Смертный приговор был вынесен чуть более чем через год после казни другого чемпиона страны – 27-летнего Навида Афкари. До казни он жаловался, что его под пытками заставили признаться в участии в протестах против властей и убийстве силовика.

Вафаи-Сани не раз становился чемпионом Ирана по боксу среди юниоров и чемпионом города Мешхед.