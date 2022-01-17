Хуситы выпустили ракету по аэропорту Дубая
Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило о запуске баллистической ракеты по аэропорту в Дубае, передает РИА Новости.
«Нефтеперерабатывающий завод Эль-Мусаффа и аэропорт Абу-Даби были обстреляны четырьмя крылатыми ракетами «Кудс-2», а аэропорт Дубая - баллистической ракетой «Зульфикар», - сообщил во вторник в эфире подконтрольного руководству «Ансар Аллах» телеканала «Аль-Масира» представитель вооруженных сил хуситов Яхья ас-Сариа.
Накануне арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией объявила о начале бомбардировок столицы Йемена Саны в ответ на удары шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситы) по территории ОАЭ. Как сообщил телеканал Sky News Arabia, воздушные удары начали наноситься по столице Йемена Сане «в ответ на угрозу и военную необходимость».