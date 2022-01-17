В Казахстане прокомментировали обвинение Назарбаева «во всех грехах»

Обвинять сегодня Нурсултана Назарбаева во всех грехах после его ухода с поста главы государства низко и не красит отдельных граждан, заявил первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек, говоря об участившихся в последние дни негативных высказываниях в обществе в адрес первого президента Казахстана.

"...В 90-е годы, в самый сложный период становления страны, когда не было известно, будет ли Казахстан полноценным государством или нет, наша страна под руководством Нурсултана Назарбаева обрела свою независимость, создав и укрепив институты государственности. Нас признало все мировое сообщество", - отметил Байбек.

Зампред правящей партии считает, что исторические заслуги елбасы и старшего поколения, которые в течение 30 лет укрепляли основы государственности, провели демаркацию границ и сохранили целостность страны, будут достойно оценены в национальной истории.

"Конечно, всегда есть и ошибки, которые необходимо исправлять... Обвинять сегодня Нурсултана Назарбаева во всех грехах после ухода с поста главы государства – это низко и не красит отдельных граждан", – сказал Байбек.