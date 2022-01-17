Билеты на автобусы из Баку в Шушу и Агдам будут продаваться только через портал yolumuzqarabaga.az, и все желающие смогут совершить поездку один раз в год. Как сообщает haqqin.az, об этом проинформировал руководитель Государственной автотранспортной службы при Министерстве цифрового развития и транспорта Анар Рзаев.

«Всем гражданам разрешается путешествовать только один раз в год. Пассажирам предоставляется индивидуальное страхование от несчастных случаев. Отдельные привилегированные лица имеют возможность раз в год приобрести бесплатные билеты. В данную категорию входят герои второй карабахской войны, Национальные герои, члены семей шехидов, а также инвалиды карабахской войны", - сообщил он.

Рзаев отметил, что сервис онлайн-продажи билетов интегрирован в систему доступа на освобожденные территории, а также соответствующие информационные системы для минимизации риска заражения вирусом COVID-19.