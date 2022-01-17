Все желающие могут посетить Карабах но только раз в год
Билеты на автобусы из Баку в Шушу и Агдам будут продаваться только через портал yolumuzqarabaga.az, и все желающие смогут совершить поездку один раз в год. Как сообщает haqqin.az, об этом проинформировал руководитель Государственной автотранспортной службы при Министерстве цифрового развития и транспорта Анар Рзаев.
«Всем гражданам разрешается путешествовать только один раз в год. Пассажирам предоставляется индивидуальное страхование от несчастных случаев. Отдельные привилегированные лица имеют возможность раз в год приобрести бесплатные билеты. В данную категорию входят герои второй карабахской войны, Национальные герои, члены семей шехидов, а также инвалиды карабахской войны", - сообщил он.
Рзаев отметил, что сервис онлайн-продажи билетов интегрирован в систему доступа на освобожденные территории, а также соответствующие информационные системы для минимизации риска заражения вирусом COVID-19.
«Также в целях обеспечения безопасности движения совместно с соответствующими ведомствами определена схема маршрута и места стоянок автобусов. Водители, которые будут перевозить пассажиров по новым маршрутам, прошли инструктаж по технике минной безопасности и получили инструкции по основным правилам безопасности. В автобусах будут демонстрироваться видеоролики о минной безопасности, чтобы информировать и инструктировать самих пассажиров. На каждом сиденье также будет размещена брошюра с инструкцией по технике минной безопасности. Автобусы снабжены аптечками», - рассказал Рзаев.
Как сообщил глава Государственной автотранспортной службы при Министерстве цифрового развития и транспорта, билеты на автобусы из Баку в Шушу и Агдам будут реализовываться исключительно посредством портала yolumuzqarabaga.az и все желающие смогут путешествовать раз в год.
Также было отмечено, что визиты будут организованы по направлениям Баку - Шуша, Баку - Агдам, Ахмедбейли - Шуша, аэропорт Физули - Шуша и Барда - Агдам. Тестовые путешествия и соответствующие замеры уже состоялись. Рейсы Ахмедбейли - Шуша будут осуществляться 4 раза в неделю, рейсы по остальным направлениям - два раза в неделю. Стоимость билетов по маршруту Баку - Шуша - Баку составит 10,4 маната, по маршруту Баку - Агдам - Баку - 9,4 маната, по маршруту Ахмедбейли - Шуша - Ахмедбейли - 7 манатов, по маршруту Барда - Агдам - Баку - 7 манатов.