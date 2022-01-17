Губительные наводнения в Иране
В результате наводнений, вызванных проливными дождями, на юго-востоке Ирана перекрыт доступ к 130 селениям в районе Риган остана (провинции) Керман, погибли два человека, передает IRNA.
Губернатор Кермана Али Зейнивенд заявил, что из-за проливных дождей реки вышли из берегов, отдано распоряжение эвакуировать села у рек, проводятся работы к разблокированию сельских дорог.
По словам главы администрации района Риган Эмина Бакыри, не удается установить контакт с горными районами из-за отсутствия электричества и телефонной связи.
Проливные дожди продолжаются на востоке и юге Кермана с воскресенья, 16 января, затоплено множество населенных пунктов.