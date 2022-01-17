"Может сложиться такая обстановка, когда сил и средств региональной группировки будет недостаточно для гарантированного обеспечения безопасности Союзного государства, и мы должны быть готовы к ее усилению. Совместно с белорусской стороной достигнуто понимание того, что для общей защиты необходимо будет привлечь весь потенциал военной организации государства", - сказал российский военный, его слова приводит ТАСС.

Военные России и Беларуси рассматривают ситуацию, когда для гарантированного обеспечения безопасности Союзного государства потребуется привлечь весь потенциал военной организации двух стран, заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин.

В этой связи, отмечает он, к предстоящим мероприятиям проверки на территории Беларуси от РФ "привлекается часть органов управления и подразделений Восточного военного округа (ВВО), которые участвуют во внезапной проверке, проводимой в Вооруженных силах Российской Федерации в январе текущего года".

Различные варианты совместных действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на границах России и Беларуси будут отработаны в ходе проверки сил реагирования Союзного государства, сообщил Фомин.

"О проведении данного мероприятия президенты Российской Федерации и Республики Беларусь договорились еще в декабре прошлого года. Президенты приняли решение провести внеплановую проверку войск и оценить их готовность обеспечить военную безопасность, а также отработать различные варианты совместных действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на границах Союзного государства", - сказал Фомин, отметив также, что различные варианты применения региональной группировки отрабатываются регулярно.

В то же время Минобороны РФ сообщило сегодня, что первые подразделения Вооруженных сил России, которые должны участвовать в совместных учениях «Союзная решимость», прибыли в Беларусь. «В соответствии с утвержденным замыслом проверки сил реагирования Союзного государства на территорию Республики Беларусь начали прибывать подразделения из состава Вооруженных Сил Российской Федерации», — сообщила пресс-служба российского министерства.

Войска будут прибывать из России на протяжении всего первого этапа учений, «учитывая тот факт, что проверка является внезапной», пояснили в ведомстве. После разгрузки подразделениям предстоит выдвинуться в район выполнения учебных задач.