Синоптики о погоде в Баку на завтра

В среду, 19 января, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков. Сильный юго-западный ветер днем сменится умеренным северо-западным, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью на Апшеронском полуострове составит 0-3°, днем – 6-8° тепла, в Баку – 0-2°, днем – 6-8° тепла. Атмосферное давление повысится с 758 мм ртутного столба до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.